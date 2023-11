di T.A.

TEMA AL CENTRO DELLA TRASMISSIONE DI RAI DUE “POU PARLER” CONDOTTA DALL’ECCENTRICA MARIA DI BIASE, CANADESE DI NASCITA E MOLISANA DI ADOZIONE, PERSONAGGIO DA “TENERE” TANTO S’INFERVORA

Il Molise non esiste o esiste … ? Sarebbe questa una tra le dieci notizie/domande più diffuse sul web ! Ovviamente con tanto di risate tutt’intorno, giusto come ha fatto l’attrice/conduttrice/comica Maria Di Biase, canadese di nascita e molisana di adozione che, dopo tante esperienze nel cinema, a teatro, alla radio ed alla tv, sta attualmente conducendo alla grande su Rai 2 il programma “Pour Parler”, trasmissione di attualità, intrattenimento e tantissimo divertente che coinvolge e piace un sacco per la bella verve della sua conduttrice, tant’è l’altissima audience di cui gode. Ed appunto in una puntata recente di “Pour Parler” la Di Biase ha posto il dilemma : “Il Molise esiste o non esiste ?”. L’ha fatto ovviamente a modo suo, con tanta eccentricità e forza recitativa da coinvolgere piacevolmente gli altri conduttori della trasmissione al suo fianco e il pubblico che seguiva da casa. “Sentite, sentite …”, ha annunciato ad un certo punto col suo solito largo sorriso, “si apprende che il dilemma <Il Molise esiste o non esiste> è una delle dieci notizie più diffuse sul web !”, e giù risate in studio. Quindi il prosieguo della Di Biase, tra l’altro scrittrice, sceneggiatrice e regista, nonché comica assieme a Corrado Nuzzo, suo compagno nella vita, dopo aver iniziato nella Gialappa’s Band e proseguito al cinema con “Arrivano i prof” e “Vengo anch’io” e protagonista nel 2022 di Lol 2, la Di Biase -si diceva- condendo il tutto con la propria innata simpatia e forza comica, ha elencato i motivi pro Molise che riguardano le pietanze tipiche, i cibi genuini, i sistemi di vita tranquilla, l’assenza di stress, l’ambiente sano, la gente per bene e tant’altro ancora. Quindi la conclusione, “gridata” a squarciagola come Maria Di Biase è solita fare : “Il Molise non esiste … per quelli che non se lo meritano, gentaglia !”. Conseguentemente -è il Di Biase/messaggio- IL MOLISE ESISTE e con testimonial come Maria Di Biase ha un futuro di tutto pregio e rispetto, checché certuni infelici !