Il Gruppo HB è il più importante conglomerato cinese operante nel settore del cinema, televisione, media ed entertainment, fondato nel 1994 a Pechino dai fratelli Wang Zhongjun e Wang Zhonglei.

Il gruppo HB ha avviato nel 2015 un progetto di investimento su larga scala nel settore dei parchi tematici, progettando la realizzazione di 21 città del cinema in altrettante città cinesi. La prima di queste “città del cinema” è dedicata all’Italia e si sta realizzando a Changsha, capitale dello Hunan: un borgo italiano in scala reale, con alberghi, ristoranti, negozi, cinema, teatri, riproduzioni di edifici storici italiani.

La HB Town si trova a soli 20 minuti di macchina dal centro di Changsha, al quale è anche collegata con una linea della metropolitana. Changsha, capitale della Provincia dello Hunan, è una delle città più in crescita in Cina in termini di PIL, reddito disponibile, consumi e qualità della vita. Circa 7 milioni di abitanti, all’interno di una Provincia che ne conta complessivamente 70, è considerata la capitale cinese dell’intrattenimento, con uno stile di vita vivace e alla moda.

Presentazione di 3 Italiani nella città di Changsha

Il parco della HB Town è una combinazione tra il mondo occidentale e orientale. Qui l’antica città di Changsha si erge di fronte alla riproduzione in scala reale di un “piccolo borgo italiano”. Per offrire un’esperienza integrale non possono mancare cibo e bevande dell’Italia, madre della cucina occidentale. Tra i famosi piatti italiani troviamo la Pizza, la Lasagna, le bistecche, gli Spaghetti, il vino e naturalmente il caffè Espresso e il Gelato.

3 Italiani Limited fornirà un gelato squisito ai clienti del parco HB Town.

Che cos’è 3 Italiani Limited?

3 Italiani Limited è

– Una compagnia di base a Hong Kong, registrata a Marzo 2017.

– Ha un capitale registrato di 4 milioni di HK$. Ad oggi gli investimenti superano i 75 milioni di HK$.

– I maggiori azionisti sono italiani specializzati nella produzione di gelato italiano, caffè e cioccolato. Gli altri sono abitanti locali di Hong Kong.

– Tra gli altri prodotti troviamo waffles, yogurt, diversi tipi di torte italiane, ecc. Nuovi tipi di prodotti saranno presto aggiunti.

L’inaugurazione del negozio di Causeway Bay a Hong Kong c’è stata l’8 Ottobre 2017. Si trova nel negozio G03, Torre 535, Jaffe Road, Causeway Bay, Hong Kong; comprende un’area di 200 m2.

Copre una superficie di 200 m2. Comprende 14 tavoli, per un totale di 40 posti. Si tratta di un’area turistica, commerciale e affollata, alle spalle del Sogo Department Store (un noto centro commerciale locale) a Causeway Bay. Tutti i macchinari e le attrezzature per il gelato sono forniti dai nostri soci italiani, IFI e Carpigiani (Carpigiani è un produttore italiano di macchinari per gelato molto conosciuto) e inoltre da Williams Refrigeration Australia che ha il proprio impianto di produzione in Cina. Il nostro orario di apertura è dalle 8:00 a mezzanotte.

Il nostro stabilimento si trova in Molise e copre una superficie di 100 m2 di produzione. Fa da deposito ai prodotti per il gelato, alle cioccolate, al caffè e a prodotti alimentari italiani locali di alta qualità. In Italia trattiamo anche con Gelida Voglia, di cui abbiamo la proprietà totale/l’associazione di 17 negozi.

All’interno del parco HB Town puntiamo ad espanderci attraverso:

– Un negozio principale di circa 500 m2 per la vendita e la produzione di caffè, cioccolato, gelato e pasticcini dei 3 Italiani, più il ristorante, dove i clienti possono sedersi e gustare i sapori italiani.

– Un negozio più piccolo di circa 200 m2, punto vendita di gelato, pasticcini, caffè, cioccolato e spuntini. Disponibile anche da asporto.

– Una piccola gioielleria di circa 100 m2, chiamata “Michelangelo Gioielli”, con un design estremamente particolare.

– L’apertura dell’ufficio direzionale dei 3 Italiani in IFS building

– 3Italiani gelateria e fine dining Italiano accanto all’albergo Nicolo’, un prestigioso hotel cinese

– Casa Molise di cui ci sara’ una esposizione dei prodotti Molisani, cucina aperta per assagini dei prodotti, una pasticceria, un’angolo di vini, banco salumi e formaggi (progetto dell’avvocato Gianluigi Guidi).

In Cina, Casa Molise sarà gestita da Davide Appollonio e Anna Manocchio. Sarà istruita anche un centro d’istruzione per I prodotti Molisani, che saranno venduti ai supermercati hotel e ristoranti.

Michelangelo Gioielli è un’azienda di gioielli italiana di base ad Arezzo, in Toscana. Arezzo è la città sorella di Changsha. Il negozio si trova a Caprese Michelangelo, il paese che ha dato i natali al famoso artista. Sul sito dell’azienda www.michelangelogioielli.com è possibile visionare tutti i nostri prodotti.

Il nostro progetto è di realizzare un punto vendita al dettaglio di circa 100 m2 con un design esclusivo che richiami un museo di Michelangelo. Il negozio sarà gestito tramite la nostra società di Hong Kong, Michelangelo Gioielli Asia Ltd.

3 Italiani Changsha Presentazione – Italiano.pptx 37.3 MB

Click to Download