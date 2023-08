di T.A.

Da un appassionato di parole incrociate, passatempo di tanti per tenere allenata la mente e divertirsi, perviene una informazione particolare. Riguarderebbe l’importanza, il rilievo di Molise e Venafro tanto da risultare inseriti entrambi in una specifica pubblicazione nazionale di parole incrociate. “Guarda come sono importanti il Molise e Venafro !”, esordisce l’appassionato di cruciverba e simili che così prosegue : “All’1 verticale del cruciverba in foto è riportata la dicitura “Vi appartiene Venafro” e dal numero delle caselle disponibili e da riempire viene fuori che la risposta giusta da trascrivere è “Molise”. Niente di particolarmente importante, ma è pur sempre una piacevole soddisfazione per il Molise e Venafro essere inseriti nelle parole incrociate nazionali ! Si è conseguentemente importanti e tanto basta ! “. Beh, un riscontro simpatico, che merita la dovuta notorietà.