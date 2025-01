BAGNOLI DEL TRIGNO, CAROVILLI, ISERNIA E PIETRABBONDANTE, I QUATTRO COMUNI DELLA SECONDA PROVINCIA MOLISANA DA VISITARE D’INVERNO

E’ QUANTO SI LEGGE SUL WEB DA UNA CITAZIONE MOLISANA SUL WEB

Molisani, Molise ed attrattive locali. Un trio, un sodalizio forte e motivato che regge benissimo ad affermazioni superficiali altrui -ovviamente non molisani e quindi non addentro alle cose molisane- circa la pochezza di questa regione. Del tema, e con cognizione di causa, ha appena scritto una nostra corregionale che sul web ha tracciato una sorta di graduatoria di merito dei Comuni della seconda provincia molisana da visitare nel corso dell’inverno alla luce della loro ricchezza ambientale, storica, sociale, artistica e culturale. Trattasi, a dire della citata articolista e citandoli in ordine alfabetico, di Bagnoli del Trigno, Carovilli, Isernia e Pietrabbondante, ognuno ricco di natura, storia, arte, cultura e riscontri sociali della massima rilevanza e come tali meritevoli di visite e notorietà. Ribadito che tali Comuni sono degni della massima affidabilità e meritevole di notorietà piena per i pregi da loro rappresentati e in loco presenti, ci si permetta di dissentire sulla ridottissima citazione numerica comunale, stanti pregi, storia, arte e ricchezza ambientale di TUTTI I COMUNI DELLA SECONDA PROVINCIA MOLISANA, ognuno meritevole del massimo credito in quanto a conoscenza e risonanza. Ed allora un modesto consiglio, se si consente : si lasci perdere questa sorta di antipaticissima GUERRA TRA POVERI cogliendo facili occasioni alla portata per citare, “dimenticando” però di fare doverosamente altrettanto verso altre situazioni, leggi altri Comuni ! Si, il Molise è piccolo e deve crescere per non scomparire, ma la crescita/notorietà deve essere globale, ragionata e per tutti, altrimenti non si va da nessuna parte ! Si esiste e si resiste tutti assieme, convinciamocene …

T.A.