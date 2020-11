“CENTRO COVID SUBITO. QUESTI INCOMPETENTI EVITINO IL DISASTRO SANITARIO E SOCIALE PREANNUNCIATO.

INTERVENGA IL GOVERNO E IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E ATTIVINO LE PROCEDURE PREVISTE DALL’ART. 126 DELLA COSTITUZIONE.

IL CONSIGLIO REGIONALE VOTI SUBITO UNA MOZIONE DI SFIDUCIA. I CONSIGLIERI REGIONALI DI MINORANZA E DI MAGGIORANZA CHE HANNO A CUORE IL MOLISE E I MOLISANI PER UNA VOLTA LO DIMOSTRINO SI ATTIVINO.

I RICOVERI ORDINARI ormai non se ne fanno più non perché non ci siano più malattie e malati ma perché c’è paura e rischio di contrarre il virus.

IL CENTRO CIVID dopo 8 mesi ancora deve essere realizzato al Cardarelli nonostante la possibilità e la disponibilità dell’ex ospedale Vietri di Larino e nonostante la volontà popolare espressa dal consiglio regionale in tal senso.

LE CURE DEI POSITIVI AL COVID ormai devono essere fatte a casa, nel senso che i contagiati restano in balia di loro stessi senza la dovuta è pronta assistenza.

I TRACCIAMENTI sono rimessi alla buona e coscienziosa volontà dei singoli contagiati che non sempre chiamano coloro con i quali hanno avuto contatti.

I CONTROLLI DEI POSITIVI sono pressoché pari a zero oltre che impossibili.

I VACCINI ANTINFLUENZALI NON CI SONO anche se il Presidente ha avuto cura di vaccinarsi platealmente e in pubblico dando un ulteriore schiaffo a tutti i Molisani ormai massacrati.

LA PANDEMIA RISCHIA DI ESPLODERE IN MOLISE PER COLPE PRECISE EPPURE TUTTI I GIORNI SI FA PROPAGANDA TELEVISIVA.

INTERVENGANO CON URGENZA ANCHE LA PROCURA E I PREFETTI.

NON POSSIAMO PIÙ LASCIARE IL NOSTRO FUTURO NELLE MANI DI QUESTI INCOSCIENTI, IGNORANTI, INCOMPETENTI E PRESUNTUOSI.

FERMIAMO IL DISASTRO, SIAMO ANCORA IN TEMPO.

MI APPELLO ALLA PARTE CIVILE E ONESTA DELLA NOTRA TERRA: SALVIAMO IL MOLISE E I MOLISANI”.