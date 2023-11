di T.A.

MANCANO LAVORO E PROSPETTIVE DI VITA MIGLIORE

Il Molise, terra bella ma non facile, indubbiamente. Chi vi risiede cerca di resistere, restandovi. Ma per tanti è proprio difficile rimanervi. Mancano lavoro, prospettive future interessanti, servizi e strutture per il tempo libero ed attrattive socio/culturali per le nuove generazioni, tanto che non sono pochi coloro i quali loro malgrado hanno dovuto o pensano di fare la classica e sempre mortificante “valigia”, approdando altrove o tornando da dove erano arrivati. Un esempio impietoso dell’attualità molisana per nulla bella arriva da una signora rumena arrivata anni addietro in Molise e stabilitasi a Venafro con i figli. Ha cercato d’inserirsi e lavorare, vi é anche riuscita, ma adesso sta pensando di rientrare coi suoi nella propria terra di origine, ossia in Romania, non risultando pienamente soddisfatti della vita che conducono in Molise i figli tutti minorenni. “Mamma qui in Molise non c’è nulla o pochissimo per noi giovani !”, è la donna a riferire il pensiero dei figli, “trascorriamo ore e giornate senza far nulla, annoiandoci o rifugiandoci nella tv. Mancano strutture e servizi per il tempo libero, la cultura, lo sport e tutto quanto attiene la vita di noi giovani ! Venafro, quarta città del Molise dove viviamo da anni, non ha un teatro, non una struttura comunale dove fare arte, musica, cultura ect, né un ritrovo sociale per noi giovani. Ci resta solo qualche passeggiata sul corso con amiche ed amici quando é bel tempo, per il resto null’altro ! Forse sarà bene rientrare in Romania !”. Ed ancora la madre : “Non è escluso che alla fine debba accontentarli e tornare tutti da dove eravamo arrivati ! Si, avevamo scelto il Molise per l’ambiente, il lavoro e la sua tranquillità sociale. Tante cioè le belle speranze iniziali, i miei figli si erano subito inseriti nelle scuole pubbliche di Venafro, numerosi i loro nuovi amici ed amiche venafrani, ma col passare del tempo si sono ritrovati a corto di tanto e con ridotte prospettive future !”. La conclusione : “Dispiacerà, ma alla fine penso che il ritorno in patria sia la soluzione migliore per la vita futura dei miei figli. Una soluzione che francamente non immaginavo …”. Che brutta siffatta desolante storia ! Il mondo politico regionale pensa di rimboccarsi le maniche per dare finalmente alle generazioni del domani un Molise diverso, migliore, ricco di servizi e tale da soddisfare i giovani che intendono vivervi, inserendosi ? Lo voglia Chi ci guarda !