di Redazione

La Regione Molise ha incaricato l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di organizzare la partecipazione alla “vetrina” dal 9 all’11 febbraio prossimo.

La Regione Molise, Assessorato al Turismo, ha dato incarico all’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise, di organizzare la presenza degli operatori del territorio alla Bit di Milano, in programma dal 9 all’11 febbraio prossimo alla Fiera Milano-Rho. In vista dell’importante appuntamento, l’Aast ha pubblicato un avviso per l’individuazione di imprese e operatori interessati a partecipare alla “vetrina”, punto di riferimento non sono in Italia ed Europa. La manifestazione accoglie una presenza diversificata di enti internazionali tra cui Visit Usa e Giappone. Possono partecipare, secondo il bando pubblicato: operatori turistici, strutture ricettive, agenzie di viaggio e tour operator, aziende agro-alimentari e artigianali, altri operatori economici regolarmente iscritti alla Camera di Commercio che svolgono attività in ambito turistico, nonché pro-loco e associazioni legate alla promozione del tempo libero. Gli interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse all’e-mail: info@pec.termoli.net entro e non oltre martedì 14 gennaio 2025, alle ore 12. E’ ammessa una candidatura per ogni ragione sociale. Successivamente alla selezione interna, l’Aast provvederà ad inviare una pec con l’esito dell’istanza presentata. La partecipazione allo stand e gli incontri con i buyer sono a titolo gratuito.