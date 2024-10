di Redazione

L’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise sarà presente con uno stand alla 21ma edizione del Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze, in programma dal 1 al 3 novembre prossimo, al Centro Esposizioni di Lugano.

Dopo il buon riscontro dello scorso anno, l’Aast torna per l’edizione 2024 ed in vista della partecipazione all’evento internazionale, ha inviato una lettera di invito alle aziende molisane del comparto. Le adesioni da parte delle realtà imprenditoriali interessate dovranno giungere entro lunedì 21 ottobre alla mail:aastfiera@gmail.com. L’evento, con oltre 400 espositori provenienti da 60 paesi diversi, rappresenta un’opportunità unica per promuovere il Molise con i luoghi unici come le sorgenti, i cammini, le aree naturalistiche, i monumenti, i borghi con le tradizioni culinarie. La manifestazione, dal respiro europeo, è il punto di incontro di luoghi, popoli e culture. Durante la fiera, infatti, si incontrano turisti che scelgono e acquistano i propri viaggi e vacanze direttamente negli stand. La presenza dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise con una serie di proposte di viaggio tra sorgenti e luoghi unici del territorio accompagnate da specialità eno-gastronomiche, rappresenta un’opportunità per la conquista di “fette” di mercato di alto profilo. E’ anche un evento fondamentale per imprenditori e professionisti del settore per lo sviluppo di nuovi contatti e collaborazioni.