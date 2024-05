di T.A.

Presenze anche molisane al Salone del Libro di Torino. L’iniziativa è patrocinata dall’Ordine Giornalisti di Molise e Piemonte. In agenda libri e pratiche attraverso una serie di incontri, come da locandina allegata. Trattasi di un progetto pilota realizzato in poco tempo e per la cui attuazione ciascun partecipante ha sostenuto le spese in proprio, con la prospettiva di ripeterlo in futuro in forma maggiormente articolata.