E’ la notoria vicenda dell’anziano da due anni ospite in una casa di riposo lombarda da dove chiede di uscire per tornare alla sua vita di sempre tra campagna, casa da accudire ed animali da cortile

Certa stampa molisana “ha bucato” la notizia venendo meno ai principi basilari dell’informazione democratica e libera, ossia informare sempre e comunque gli aventi diritto, cioè i lettori. Ha mancato cioè, certa stampa molisana, di dire del movimento popolare d’opinione attivatosi anche nella nostra regione a favore dell’anziano del Lecchese, il 91enne (ne compirà 92 il 4 dicembre) prof. Carlo Gilardi di Airuno, che da due anni vive in una casa di riposo della propria zona di nascita e residenza dalla quale, compostamente com’è nel suo stile di vita ma in tutta determinazione e consapevolezza a conferma delle proprie perfette qualità intellettive, vorrebbe uscire per tornare alla sua vita di sempre, ossia terreni da coltivare, casa da accudire ed animali da cortile da crescere. Ebbene se certa stampa molisana ha purtroppo ”bucato”, non altrettanto hanno fatto altre testate regionali informando doviziosamente del caso.

Ne è così scaturito un vasto movimento popolare d’opinione anche in Molise a sostegno della vicenda personale dell’anziano perché si rispettino finalmente la sua volontà di base e quindi i diritti inalienabili dell’uomo : vivere cioè liberamente autodeterminandosi, giuste le leggi della natura e degli uomini. E di siffatto movimento d’opinione molisano ha giust’appunto dato atto ufficialmente il Comitato lombardo “Libertà per Carlo Gilardi” che, appreso quanto attivatosi anche dal Molise a favore dell’anziano docente, in passato magnanimo e benefattore da quanto si apprende, ha diramato il comunicato allegato che riportiamo per maggiore comodità di chi legge: ”L’eclatante servizio delle Iene trasmesso domenica 13 novembre 2022 ha scatenato un’ondata di solidarietà da tutt’Italia nei confronti di Carlo Gilardi in una casa di riposo ormai da 2 anni.

Il Comitato “Libertà per Carlo Gilardi” accoglie commosso l’istanza popolare e le migliaia di messaggi sul web proveniente da Molise, Lazio, Puglie, Abruzzo e Campania che si unisce a quella di tantissime persone in Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana ed altri.”Libertà e autodeterminazione” ( Diritto Costituzionale ). Questo chiede Carlo Gilardi e questo chiede l’Italia intera per lui. F.to Comitato <Libertà per Carlo Gilardi>”. Tutti uniti quindi, in piena coscienza e senso di responsabilità, perché il buon Carlo torni finalmente ai suoi affetti di sempre ed alla tranquilla vita che gli era solita.

E l’auspicio è che tanto possa avvenire nel breve, perché il professore possa festeggiare il suo 92 compleanno del prossimo 4 dicembre tra i propri affetti naturali, tornando alla sua piena, tranquilla e soddisfacente autodeterminazione. “Ad majora” prof. Carlo, col Molise intero che l’abbraccia idealmente da lontano !