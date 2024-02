di T.A.

Impazza letteralmente in Italia la 74^ edizione del Festival di Sanremo, vetrina della canzone italiana, e il Molise non ha inteso mancare all’appuntamento. Audience serale e notturna tv del 65% ed oltre degli ascolti, per cui c’è tanta ressa sul tema. Sicché anche dalla nostra regione cantanti provetti o gente che cerca di farsi spazio lasciandosi conoscere ed apprezzare ha inteso essere nella città dei fiori per dare sfoggio delle proprie qualità canore. Due gli esempi in tal senso : la coppia di coniugi venafrani/isernini Antonella Colarusso ed Enrico Giannini, già presenti lo scorso anno all’evento ligure, e la valida interprete canora Barbara Federici. Sia la coppia che la Federici sono protagonisti a “Casa Sanremo”, kermesse canora parallela al Festival vero e proprio,ed in predicato di esibirsi in giornata sulla tv del festival, appunto “Casa Sanremo”. La Federici, voce suadente ed apprezzata, presenterà “Eppure senza te”, canzone in omaggio alla madre. Ecco quanto di lei si dice nell’ambiente : accostata alla grande Marcella Bella, coi sinceri complimenti del direttore artistico di Casa Sanremo, M° Ciro Barbato. Assieme a questi, la Federici è stata protagonista di un’applaudita esibizione “Di sole e d’azzurro” di Giorgia, ampiamente apprezzata. Analogo riscontro positivo per il duo Antonella/Enrico, a conferma del costante cammino dell’arte canora in Molise.