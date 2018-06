Vi proponiamo un estratto dell’articolo scritto da Luigina Simonetti che potete leggere nella sua versione integrale cliccando su questo link https://www.aisitalia.it/carlo-pagano-miglior-sommelier-del-nero-di-troia.aspx#.WzNoOqczbIU

di Luigina Simonetti (Sommelier AIS Puglia – Vinoway.com)

“In un clima di festoso preludio del solstizio d’estate, lo scorso 20 giugno, a Margherita di Savoia (BT), presso il Ristorante La Porta dei Leoni, all’interno del centro Turistico Valerio, si è svolto il Primo Concorso per il Miglior Sommelier del Nero di Troia. Nata da un’idea di Antonio Riontino Miglior Sommelier di Puglia, la Manifestazione è stata organizzata dall’Associazione Italiana Sommelier Puglia in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Agroalimentari della Regione Puglia, ed ha visto in gara 18 sommelier professionisti provenienti da tutte le regioni d’Italia.

Il concorso incentrato sull’approfondita conoscenza del Nero di Troia, vitigno della nostra regione, recentemente riscoperto con vinificazione in purezza, e in grande ascesa, si è svolto partendo da una prima prova scritta con domande sulla sua storia, sul suo percorso verso l’attuale sviluppo e diffusione, con opportuni riferimenti alle sue caratteristiche enologiche, alle figure di maggior rilievo che con il loro operato hanno saputo dargli una importante svolta sino a garantirgli l’odierna notorietà.

Il concorso, suddiviso in due fasi, dopo un primo momento dedicato alla parte teorica, con risposte a domande e la stesura descrittiva di una etichetta in 20 righe, si è sviluppato attraverso la parte pratica, durante la quale i concorsisti hanno effettuato prove di servizio volte a giudicare le abilità di tecnica di ciascun sommelier.

La giuria di altissima qualità comprendeva figure di rilievo come l’aretino Cristiano Cini, Presidente dei Sommelier AIS Toscana, già consigliere regionale e membro della giunta regionale, il presidente AIS Puglia Vito Sante Cecere, il dott. Giuseppe Baldassarre Responsabile della Didattica nazionale, curatore della Guida Vitae e neo eletto al Consiglio Nazionale, Davide Gangi Presidente dell’Associazione Culturale Vinoway Italia, Editor di Vinoway.com e Assaggiatore per numerose guide e Antonio Riontino Miglior Sommelier di Puglia e consigliere regionale.

La tensione della gara non ha però impedito ai partecipanti di fruire di questa esperienza come di un momento di scambio e di crescita delle proprie competenze. Così la proclamazione del vincitore ha creato emozione non solo in chi ha riportato la vittoria, ma anche in tutti gli attanti che per un momento hanno sperato nel riconoscimento dell’impegno profuso. Il Primo Premio è andato a Carlo Pagano di Isernia, ristoratore presso Existo Osteria Molisana e vincitore di numerose altre competizioni come Miglior Sommelier.

Al secondo posto si è attestata la sommelier e degustatrice pugliese della Delegazione AIS Bari Rossana Lamedica. A lei è andato il Premio per la Comunicazione istituito da Vinoway.com, partner dell’evento, e consegnato dal suo Editor Davide Gangi”.