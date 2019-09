“Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, nell’ambito del Piano “Turismo e Cultura” Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, ha assegnato un finanziamento di 5.097.920 euro al Comune di Venafro per il recupero e la valorizzazione dell’ex convento di San Francesco. Sono risorse importantissime che consentiranno di far rivivere uno dei gioielli culturali non solo di Venafro, ma dell’intero Molise”. Lo dichiara Rosa Alba Testamento, Portavoce molisana del MoVimento Cinque Stelle alla Camera dei Deputati e componente della Commissione Cultura.

“L’iter di previsione e assegnazione delle risorse si era già ufficiosamente concluso durante la gestione del Ministro Bonisoli. Ora i fondi diventano ufficialmente disponibili e permetteranno di restituire ai cittadini di Venafro un bene culturale di immenso valore storico- artistico, architettonico e religioso. Un progetto di ampio respiro che, attraverso la previsione di una ricostruzione architettonica pienamente inserita nel contesto ambientale, paesistico e urbano, restituisce decoro a un bene culturale finora trascurato, costruendo solide basi per la sua reale valorizzazione” – conclude Testamento.