di Redazione

RES S.p.A. (RES), società che opera da oltre 30 anni nel settore della circular economy e della sostenibilità ambientale, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha annunciato che il suo progetto per realizzare una hydrogen refueling station a Pettoranello (Molise), è stato inferito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei progetti ritenuti ammissibili al finanziamento previsto dal PNRR.

L’ammontare del finanziamento a fondo perduto riconosciuto a RES è pari a Euro 1,18 milioni di euro, ovvero al 50% dell’investimento previsto in base al progetto presentato e che prevede di realizzare un impianto di rifornimento di idrogeno rinnovabile per il trasporto stradale, da localizzare nel comune di Pettoranello, comprensivo degli impianti di refrigerazione delle colonnine di rifornimento e compressori, rete di aria compressa, rete di gas azoto inerte, con attrezzaggio minimo di piazzali e servizi per consentire l’operatività delle aree, impianti meccanici, elettrici e speciali, di protezione incendi.

La realizzazione dell’investimento e la conseguente entrata in esercizio dell’impianto è prevista nel 2025.

Con la realizzazione della stazione di rifornimento, RES completerebbe la filiera del progetto idrogeno iniziato a giugno 2023 con l’aggiudicazione di un finanziamento a fondo perduto di circa 6 milioni di euro della Regione Molise per la realizzazione, sempre a Pettoranello, di un impianto per la produzione di idrogeno verde denominato RES-H2.

Con questo secondo progetto, RES aggiunge così alla produzione di H2 green anche la sua distribuzione/vendita, con una refueling station localizzata a un paio di chilometri dal sito di produzione, che a partire dal 2025 sarà in grado di generare circa 150 tonnellate di idrogeno all’anno esclusivamente mediante l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili. Combustibile e che sarà destinato in parte ad alimentare la flotta di auto e camion di Smaltimenti Sud S.r.l., che passerebbero dall’attuale alimentazione a gasolio ad un’alimentazione ad idrogeno, e in parte ad essere venduto ad aziende di autotrasporti locali.

Antonio Lucio Valerio, AD di RES S.p.A., ha commentato: “Questo progetto mira a consolidare la posizione dell’azienda come leader nell’innovazione nel settore del sistema integrato di recupero e valorizzazione dei rifiuti e nella produzione di energia, attraverso la produzione di un combustibile green coerentemente con gli obiettivi della transizione energetica”.