di Redazione

Significativo e importante riconoscimento nazionale per la start up molisana: 110 Laude, lo spin-off dell’Università degli Studi del Molise: è stato accreditato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy tra le “Innovation Company”, un gruppo di società selezionato su base nazionale per sostenere la trasformazione digitale delle micro, piccole e medie imprese italiane e per accompagnarle nell’accesso al voucher per consulenza in innovazione.

Il 1° settembre 2021 il via ufficiale delle attività di 110 Laude Srl, spin off universitario, ideato per operare nel campo del fintech, e promosso dal Prof. Michele Modina (Dipartimento di Economia) unitamente a un team di laureati e laureate UniMol. La giornata di presentazione si concluse con l’augurio che 110 Laude “potesse intraprendere con successo la sua iniziativa imprenditoriale, contribuendo in maniera fattiva e professionale alla creazione di valore, sia per la comunità universitaria, sia per il territorio molisano e nazionale”.

Oggi possiamo sottolineare che quell’auspicio è concreta realtà!

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, infatti, ha recentemente lanciato un programma finalizzato a promuovere la digitalizzazione delle imprese italiane, e con l’obiettivo di agevolare l’accesso alle risorse necessarie per affrontare le sfide della trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti di impresa di tutto il territorio nazionale. Il tutto realizzabile attraverso l’introduzione in azienda di figure manageriali in grado di implementare le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, nonché di ammodernare gli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

L’accreditamento come “Innovation Company” rappresenta un rilevante riconoscimento per 110 Laude e testimonia il valore delle competenze presenti in azienda e dell’attività di sviluppo, ricerca e innovazione.