Il Ministero del Lavoro, oggi 13 dicembre 2018, ha decretato il rinnovo della cassa integrazione dei 259 lavoratori della Gestione Agroalimentare Molisana di Bojano.

Lo annuncia l’Assessore al Lavoro Luigi Mazzuto che esprime “enorme soddisfazione e compiacimento per il risultato ottenuto presso il Ministero del Lavoro.” E aggiunge: “Il lavoro che mi ha visto impegnato sin dal primo giorno del mio insediamento come Assessore al Lavoro nel fronteggiare la crisi GAM ha finalmente prodotto i risultati attesi: con il Decreto n. 36/2018 otteniamo infatti il rinnovo della Cassa Integrazione per 259 famiglie per il periodo che va dal 5 novembre 2018 al 4 maggio 2019.”

La lieta notizia “ci offre la possibilità di affrontare il percorso GAM in un’ottica tutta positiva perché ci apre orizzonti di speranza e di ottimismo, in una visione di piena collaborazione con le Istituzioni e il Ministero.” E conclude: “Sono sicuro che il lavoro intrapreso assieme al Presidente Toma ci darà l’opportunità di intervenire concretamente, non solo nelle vicende che interessano la GAM, ma anche in tutte quelle altre situazioni lavorative complesse o in difficoltà che interessano la nostra regione e che hanno bisogno di risposte concrete.”