di Tonino Atella

Quando la natura “parla”, c’è solo da ammirarla restando estasiati. Basterebbero le foto allegate a questo modesto scritto e senza aggiungere altro per dire della magnificenza della natura vegetale a Venafro, checché il presunto inquinamento ambientale di cui periodicamente ci si ostina a dire. Ebbene, lungo la provinciale per la frazione Le Noci all’interno di un’attività sportivo/ricreativa privata e a sud/ovest dell’area olivetata del Campaglione, storico ambiente naturale cittadino, fa bellissima mostra di se un magnifico ulivo plurisecolare, forse anche millenario, che come suol dirsi è “l’idea della bellezza” ! Un gigante quanto a suggestione ed attrattiva, al cui cospetto si resta senza parole. Imperioso, magnifico, imponente ed unico con l’ampia chioma color argento ed un enorme e particolarissimo tronco, sul quale ognuno può vederci o anche solo immaginare i mille “volti”, le tante espressioni, le figure che ognuno può vederci, chiaramente lavorando di fantasia e sognando ! Un autentico spettacolo della natura, tale ulivo, al cui cospetto si resta ammirati, sorridenti, soddisfatti e sorpresi assieme. Lo proponiamo perché ognuno possa apprezzarlo attraverso lo scatto fotografico, prima di andare ad ammirarlo dal vivo. Dove ? Come detto, all’inizio della provinciale per Le Noci, frazione di Venafro, tantissimo accudito e protetto all’interno di una proprietà privata. E una volta sul posto, anche l’occasione di ammirarne altri di tali magnifici esemplari della natura venafrana, bella, ricca e preziosa !