Il Milan Club Isernia nel capoluogo lombardo per Milan/Empoli di sabato 8 aprile

L’iniziativa in pullman promossa da Teo Iacovetti e Tonino Miele, tifosi rossoneri pentri

Teo Iacovetti e Tonino Miele, appassionati tifosi rossoneri pentri, promuovono la trasferta in pullman di sabato 8 aprile per assistere a San Siro a Milan/Empoli di sabato 8 aprile, fischio d’inizio h 16,30. “Si viaggerà in confort buss -informano i due- muniti di biglietto primo anello rosso dello stadio di San Siro per assistere a Milan/Empoli. Il costo a persona per viaggio a/r e biglietto partita è di € 105. Da definire l’orario di partenza, che sarà comunicato nelle prossime settimane, mentre per il ritorno si partirà subito dopo la partita”. Per info ed adesioni 327/0694040 (Teo Iacovetti) o 349/4734644 (Tonino Miele).