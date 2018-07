Quasi tutta l’Europa è protetta da un vasto campo di alta pressione ad esclusione di Germania e Polonia che invece sono interessate da una debole perturbazione in movimento verso nord.

Nei giorni a seguire l’abbassamento della pressione sull’Atlantico al largo del Portogallo innescherà la risalita di una onda di alta pressione subtropicale, che ha origine tra Algeria e Tunisia, verso Sicilia e Sardegna.

Sulle due Isole maggiori si potranno sfiorare anche i 40 gradi. Sul Molise andrà un po’ meglio anche se i 35-36 gradi sulle pianure interne, in particolare la piana di Venafro, non sono da escludere. Per tutti gli aggiornamenti collegatevi al sito meteorologico molisano www.meteoinmolise.com

Il meteo del week-end giorno per giorno in Molise:

Giovedì: mattina dal cielo completamente sereno con moderata ventilazione da ovest. Al pomeriggio prevalenza di sole su tutta la regione salvo qualche nube tra altissimo Molise e monti dei Frentani. Venti moderati da ovest. Serata stabile e serena. Temperature diurne comprese tra i 19 gradi della media montagna, i 27-30 gradi dei due capoluoghi di provincia e i 29 gradi della costa. Mari calmi.

Venerdì: mattinata prevalentemente soleggiata; addensamenti nuvolosi si verificheranno in alto Molise e tra fascia costiera e basso Molise. Al pomeriggio cieli completamente sereni. In serata tempo stabile. Temperature in lieve rialzo con punte massime di 31-33 gradi nelle pianure interne. Venti deboli. Mari calmi.

Sabato: giornata simile alla precedente. Mattinata soleggiata e stabile. Al pomeriggio solo qualche addensamento nuvoloso sui rilievi interni. Temperature che guadagneranno ancora qualche grado: fino a 30-32 gradi sul capoluogo, 31-33 nel venafrano e piane del basso Molise. Venti deboli. Mari calmi.

Domenica: giornata simile alla precedente. Mattinata soleggiata e stabile. Al pomeriggio solo qualche addensamento nuvoloso sui rilievi interni. Temperature stazionarie. Ventilazione debole. Mari calmi.