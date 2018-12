Una nuova fase di maltempo, anche acuto, è in atto sull’Italia settentrionale con graduale tendenza ad apportare maltempo su buona parte del Paese. Sull’Italia agirà un profondo minimo di bassa pressione alimentato da correnti fredde di provenienza continentale che, entreranno in contrasto con aria piuttosto mite proveniente dal Mediterraneo centrale. Lo scontro sarà acceso, il vortice agirà su due fronti, mentre il ramo freddo sarà sul medio alto Adriatico, quello caldo sarà sulle regioni tirreniche meridionali.

Il versante tirrenico centrale si troverà sottovento fin dalla mattina e i fenomeni saranno deboli seppur nevosi fino a quote relativamente basse in Toscana; fiocchi potrebbero cadere misti a pioggia anche sotto i 200 m. Neve abbondante invece interesserà tutto l’Appennino Emiliano romagnolo e quello marchigiano anche qui fino a bassa quota e in piano sulle province di pianura emiliane e romagnole.

Oltre 700m in Umbria, ancora più in alto su Lazio e Abruzzo interessati ancora dal ramo caldo. Forti temporali si presenteranno nel contempo, sul basso versante tirrenico tra Campania e Calabria con possibili grandinate. Sul resto della penisola condizioni di maggiore variabilità con aperture sempre più ampie a nord del Po. Per tutti gli aggiornamenti collegatevi al sito meteorologico molisano www.meteoinmolise.com

Aria fredda la sera raggiunge il Molise:

Verso sera ancora piogge e nevicate su Abruzzo, Molise, Campania fino a quote di bassa montagna, forti temporali sulla Sicilia. Attenzione anche ai venti che soffieranno forti a rotazione ciclonica, in particolare le raffiche di maestrale potranno raggiungere i 100km/h sulla Sardegna, 70/80 km/h sul basso Tirreno. Di seguito le previsioni in dettaglio per la regione.

Lunedì: Al mattino cielo coperto su tutta la regione con abbondanti precipitazioni anche di forte intensità con quota neve oltre i 1800 metri. Calo delle temperature dal pomeriggio con quota neve in calo fino ai 900 metri. Concentrazione dei fenomeni sui versanti orientali della regione e provincia di Campobasso. Cessazione delle precipitazioni sull’isernino. Venti in rotazione da nord-est tendenti a moderati-forti.

Martedì: la circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilità mattutina, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca responsabile di ampie schiarite a partire dalla serata. In mattinata ultime nubi residue ma senza precipitazioni. Temperature minime stabili, massime in diminuzione. Fino a 4 gradi di massima in alta collina. Venti in rinforzo dai quadranti settentrionali, sino a tesi. Mari tendenti a mossi o molto mossi.

Mercoledì: Un temporaneo rinforzo della pressione garantisce condizioni di tempo stabile e parzialmente soleggiato, con nuvolosità in diradamento nel corso della mattinata. In serata un fronte in avvicinamento da Nord porta nubi alte ma senza fenomeni associati. Temperature minime in calo; massime in lieve aumento. Fino a 8 gradi in alta collina. Venti moderati settentrionali in attenuazione. Zero termico intorno a 1700 metri.