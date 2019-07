IL METEO ITALIA AVVIO DI SETTIMANA – Da qualche giorno è terminata l’egemonia del caldo e dell’alta pressione di matrice nord-africana sulla Penisola. L’alta pressione ha portato i suoi massimi tra Spagna e Inghilterra favorendo la discesa di aria più fresca dai settori settentrionali del Continente.

Una massa d’aria differente da quella preesistente il che ha favorito forti piogge, grandinate e temporali. Si sono verificati fenomeni anche molto violenti come le distruttive grandinate sulla costa abruzzese. Tra lunedì e martedì una nuova perturbazione attraverserà la Penisola con il suo carico di piogge e temporali. Il contesto termico si manterrà sempre fresco con temperature lievemente al di sotto della norma.

Previsioni in avvio di settimana in MOLISE

LUNEDÌ: passaggi nuvolosi durante tutto l’arco della giornata. In serata peggioramento più consistente da sud-ovest a colpire quasi tutta la regione a partire dal settore matesino e venafrano. Temperature non oltre i 25 gradi ovunque, ulteriore abbassamento delle stesse in serata. Venti sostenuti da nord-est con rotazione a nord-ovest sulla costa. Moto ondoso in accentuazione.

MARTEDÌ: al primo mattino cielo coperto e piogge estese su gran parte del territorio regionale più diffuse al confine con la provincia di Chieti e Vastese. Miglioramento diffuso e generalizzato dal pomeriggio e in serata cieli sereni su tutta la regione. Temperature non oltre i 23-24 gradi ovunque. Venti tesi di Maestrale sulla costa. Mari mossi.

MERCOLEDÌ: bel tempo al mattino e cieli tersi con assenza totale di nubi. Bel tempo anche al mattino e in serata. Temperature in ripresa con punte anche di 26 -27 gradi in pianura e sulla costa. Venti in attenuazione. Moto ondoso in diminuzione

Per tutti gli aggiornamenti collegatevi al sito meteorologico molisano www.meteoinmolise.com