IL METEO, SITUAZIONE – Dopo una domenica in prevalenza soleggiata, deboli perturbazioni in azione sull’Italia. La circolazione generale su scala europea vedrà ancora una depressione tra il Regno Unito e il Mare del Nord che interesserà in modo più marginale anche la Penisola con un treno di impulsi perturbati. Le regioni più interessate saranno quelle settentrionali, mentre il Sud più protetto da un anticiclone sub tropicale ancora molto tenace che terrà banco alle basse latitudini mediterranee.

Il risultato di questa situazione sarà il passaggio di nubi e qualche pioggia, a tratti anche abbondante sulle regioni settentrionali e quelle centrali occidentali mentre la fase di bel tempo al Sud continuerà per molti giorni. Nelle giornate di lunedì e poi in quelle di giovedì e venerdì sarà più probabile assistere a qualche rovescio a spasso per il Nord, mentre nel prossimo weekend si profilerebbe una fase di bel tempo e alta pressione da Nord a Sud.

TEMPERATURE MITI – Come da previsione le temperature raggiungeranno valori più consoni alla nuova stagione entrante. Aria calda di matrice nord-africana dovrebbe risalire dalle basse latitudini portando una ventata di tepore al Centro Sud con venti di Libeccio e Ponente e temperature che tornerebbero molti gradi sopra le medie stagionali, persino localmente superiori ai 20°.

Il meteo ultimi giorni di Carnevale in dettaglio per il Molise

Lunedì: Al mattino bel tempo a parte isolati passaggi di velature. Ore centrali del giorno e pomeriggio soleggiati o al più con nubi stratificate specie su ovest della regione. Un aumento più consistente di nubi è previsto in serata ad iniziare dalla provincia di Isernia. Qualche precipitazione sarà probabile nelle ore notturne tra isernino, Volturno, venafrano e Matese. Il quadro termico vedrà un aumento lieve aumento soprattutto sulla costa e Basso Molise, dove i venti più temperati occidentali faranno aumentare le temperature fino a 17- 19 gradi nelle ore diurne e fino a 14 gradi anche su capoluogo; tra i 7-8 gradi sono atti in montagna.

Martedì grasso: Al primissimo mattino nuvolosità estesa ma più compatta sui settori occidentali con qualche pioggia tra Matese, Venafrano e Isernino. Miglioramento generalizzato nel corso della giornata. Serata stabile e serena. Temperature in leggera flessione rispetto alla giornata precedente, ma valori comunque tra 12 e 14 gradi ovunque. Venti moderati da sud-ovest.

Mercoledì: Giornata completamente stabile. Sole prevalente. Temperature in aumento con valori massimi che facilmente supereranno i 15 gradi in collina e sulla costa mentre in montagna si toccheranno i 10 gradi. Venti sempre tendenti a provenire da ovest sud-ovest.