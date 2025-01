di T.A.

IN DIFFICOLTA’ QUANTI VIVONO AL RIONE MERCATO E LUNGO LA PREDETTA ARTERIA CAUSA IL BLOCCO DEI LAVORI

Iniziarono diversi mesi addietro e, stando alle tabelle esplicative delle opere a compiersi, i lavori si sarebbero dovuti concludere nel volgere di poco tempo. Poi però qualcosa non è andato per il verso giusto ! Ed ecco che a distanza di più di qualche stagione si sta qui a scrivere che via Caserta, strada nevralgica della Venafro Antica e che collega il centro storico con il nuovo abitato cittadino e che serve tra l’altro gli uffici municipali del rione Mercato e la stessa sede comunale, continua ad essere off limits, ossia sbarrata e chiusa al traffico visto che i lavori continuano ad essere sospesi e lontani dalla conclusione. Ovviamente il tutto con risentite proteste dei residenti del Mercato, della stessa Via Caserta, dell’intero centro storico e di quanti hanno necessità di raggiungere uffici e sede comunale ma hanno difficoltà a farlo per la persistente chiusura di Via Caserta e la conseguente mancanza di parcheggi in loco. Ma perché mai non si concludono i lavori e persistono sbarramenti e chiusure ? Sarebbero intervenuti circostanziati ricorsi da parte di privati venafrani circa la corretta effettuazione delle opere e lo smantellamento della preesistente sede stradale di Via Caserta con l’effetto di bloccare ogni cosa. Successivamente a questo, uomini e mezzi erano anche tornati a lavorare su Via Caserta e si riteneva che ogni cosa fosse stata risolta e chiarita, ma riecco nuove e persistenti interruzioni col blocco del tutto ! “Siamo stanchi ed infastiditi da tale situazione -affermano quanti vivono nel centro storico venafrano e che risiedono lungo via Caserta- per cui chiediamo che i lavori bloccati riprendano e si concludano al più presto. Ne vanno di mezzo l’immagine di Venafro e la stessa vivibilità della città antica, oggi in forte ed evidente difficoltà dato il particolarissimo “martirio” di Via Caserta”. E chi tanto afferma -e non sono pochi- non hanno un briciolo di torto !