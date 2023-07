L’indecenza vergognosa di Venafro dalla denuncia fotografica dei lettori.

I lettori seguono, osservano, s’informano e sottolineano quanto di positivo e negativo è in atto. Sono cioè sentinelle attente di ambiente e territorio e svolgono un ruolo assai prezioso. Informano i media perché si facciano portavoce delle situazioni in atto, al fine di risolvere i problemi inducendo le istituzioni pubbliche preposte ad intervenire e risolvere. E’ quanto accade a Venafro da parte di … , un pensionato che cellulare alla mano ha fotografato l’indecenza in atto lungo i primi metri di corso del San Bartolomeo a Venafro e nella zona del lavatoio comunale, testimoniando coi click del proprio cellulare la vergognosa indecenza, l’abbandono in atto di un patrimonio naturale sulla carta bellissimo ma pessimamente tenuto e conservato. “E’ vergognoso quanto accade lungo le acque correnti venafrane e nelle vicinanze del lavatoio pubblico –dichiara l’uomo che fornisce foto di quanto afferma- con vegetazione cresciuta a josa e senza che ci si preoccupi di tagliare, rimuovere e ripristinare la storica bellezza ambientale dei luoghi. Erba altissima, rovi a non finire e verde eccessivo che ricopre le acque : una situazione inammissibile e vergognosa! In passato le preziose acque sorgive venafrane erano tenute in tutt’altro modo ! Oggi purtroppo è tutto un abbandono ! Un disordine enorme ed indecente ! Che peccato !”. La contrarietà del nostro si taglia a fette e ne ha ben donde, viste le foto gentilmente trasmesseci e che pubblichiamo quale esatta testimonianza di quanto accade, sperando ovviamente che qualcuno -voglia Dio- si muova a … pietà, tagliando, pulendo, portando via l’eccedente e ripristinando una volta per tutte la storica bellezza ambientale dei luoghi in questione.