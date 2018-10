Il maltempo causa lievi danni in due scuole di Isernia. A causa delle delle infiltrazioni d’acqua, nei locali che ospitano la scuola primaria San Giovanni Bosco e all’Itis Mattei, parte della controsoffittatura in cartongesso ha ceduto. Nella San Giovanni Bosco la ditta incaricata sta eseguendo i lavori di ripristino. Situazione sotto controllo, ma la guardia resta alta. Anche l’Itis Mattei ha subito danni a causa delle forti piogge che stanno colpendo tutta la regione. Le infiltrazioni d’acqua, anche in questo caso, hanno danneggiato la controsoffittatura che in alcuni punti ha ceduto. In entrambe le scuole le lezioni non sono state sospese.

Foto Itis Mattei di Isernia