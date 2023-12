di T.A.

Un gioco di luci e di sole di dicembre al tramonto che hanno calamitato le attenzioni di tanti, rimasti a lungo col naso all’insù ad ammirare la magnificenza in cielo. In effetti il pomeriggio di giovedì 7 si è chiuso, in quanto a luce, con uno spettacolare tramonto del sole in una giornata all’insegna del cielo terso, anche se con bassi valori climatici. E così, al calare del sole, la luce dell’astro priva di ostacoli ha “bucato” le poche nuvole in alto sino a pennellare magistralmente un “quadro” unico : appunto il bellissimo tramonto rosa dell’ autunno avanzato ! Uno spettacolo unico, tanto da indurre molti a fermarsi volentieri ad ammirare, affermando … “ Che grande il creato ! Che bellezza la natura! “.