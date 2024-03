di T.A.

Un magnifico ed imponente “PATRIARCA” – leggi quercia pluridecennale (addirittura secolare?) e come tale antenato di tant’altri della stessa specie arborea, dal che la tipica denominazione scientifica- vive egregiamente da tempo immemorabile nel cuore della piana di Venafro e continua a mostrare una salute ottima. Volete ammirarlo ? Basterà andare verso l’est della piana, risalendola attraverso la “Via Vecchia” o “Strada 25”, il budello asfaltato di cinque chilometri che solca giusto nel mezzo il territorio in questione, e a metà di siffatta strada -inizialmente concepita per i lavoratori della terra ma nel tempo “scoperta” da tanti utenti extraregionali, tanto da divenire ed essere ed utilizzata da molti forestieri in transito come una sorta di variante sud all’abitato venafrano- a metà della “Via Vecchia” e risalendola in direzione est -si scriveva- vi apparirà magnifica, imponente e maestosa tale bellissima quercia, appunto IL PATRIARCA, dall’altezza imperiosa oscillante tra i 10/15 ed una larghezza non inferiore ai 10 metri ! Un colosso naturale autentico, dall’aspetto magnifico ! Una volta sul posto, pensate di abbracciarne il tronco ? E’ cosa alla portata, essendo IL PATRIARCA situato a pochi metri dalla strada di cui innanzi, ma dovete andarci con numerosi amici/amiche date le dimensioni del suo tronco. Si, altrove Il Colosso di Rodi ed altro ancora, nella piana di Venafro IL PATRIARCA della natura alto molisana, a significare e testimoniare una natura arborea sana.