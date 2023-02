Di Luigi Venditti

Dopo il disastro della pandemia , che ha creato una crisi mondiale senza precedenti , ho dovuto necessariamente modificare i soggetti attuatori di alcune mie idee concepite prima del Covid – 19 . Oggi lo stato, come osserviamo tutti i giorni non è più nella condizione di incidere nella tanta auspicata ripresa economica . Quotidianamente assistiamo ad un notevole taglio della spesa pubblica . Allora , da pragmatico ho inviato questa mia idea di tutelare il Made in Italy (Il Terzo Brand al Mondo) direttamente ai vertici di Intesa San Paolo .