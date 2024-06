di T.A.

DALLA MINORANZA CONSILIARE UNA CORONA DI FIORI A LUTTO AL CANCELLO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO COMUNALE

Un gesto forte ed assai significativo a Filignano da parte della minoranza consiliare : esposta ed affissa al cancello d’ingresso del’istituto scolastico comunale una corona di fiori, quale gesto di lutto e di profonda contrarietà per la chiusura della scuola primaria locale in vista del prossimo anno scolastico 2024/25. In effetti per il futuro non si prevede la possibilità di ripartire a Filignano con nuove scolaresche dell’obbligo, dato il progressivo calo delle nascite e conseguentemente degli iscritti alla scuola pubblica municipale, dal che la plateale protesta della minoranza consiliare e lo sconforto della comunità del posto. Una vicenda che aldilà di eventuali questioni amministrative locali testimonia purtroppo il progressivo calo delle nascite nei Comuni dell’interno del Molise e di conseguenza il costante depauperamento di presenze che tanto impoverisce il territorio molisano. La vicenda di Filignano, di forte impatto per l’opinione pubblica regionale, ribadisce in toto il problema.