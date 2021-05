Il materiale ludico è stato consegnato dal Presidente del Lions Club Termoli Host Tommaso Freda alla presenza della dirigente dell’Istituto Comprensivo “Oddo Bernacchia”, Professoressa Rosanna Scrascia e della maestra Mariella Balice.

I bambini, in un’ambiente di grande cordialità, hanno ringraziato, donando ognuno un disegno da loro eseguito e intrattenendo i presenti con una recita e deliziosi canti. Alla cerimonia di consegna erano presenti anche la Presidente della Zona B della Settima Circoscrizione del distretto 108 A dei Lions, Ester Tanasso, il segretario del club Alessandro Buccino ed il Tesoriere Roberto Crema.

Con la donazione dei giochi da parte del Lions Club Termoli Host, i bambini, avranno più opportunità di svago nel corso della ricreazione e in altri momenti liberi. La dirigente Scrascia ha ringraziato il presidente del Lions Club Termoli Host Tommaso Ereda e tutti i soci del club per la sensibilità manifestata. Si ringraziano in particolare il segretario del club Buccino che si è occupato di reperire i giochi, la dirigente Scrascia e la maestra Balice che hanno collaborato alla buona riuscita del service.

Il Lions Club Termoli Host, in linea con gli scopi lionistici, è sempre sensibile a quelle che sono le esigenze del territorio e si adopererà anche in futuro per eventuali altre necessita.