Il Lions Club Termoli Host ha donato alla Croce Rossa di Termoli ed alla Caritas Diocesana quindici quintali di pasta alimentare di vari formati. La pasta è stata consegnata dal presidente del club Tommaso Freda ed dal segretario Sandro Buccino e per motivi logistici è stata depositata presso i magazzini della Croce Rossa in via Olimpia.

Trattasi di pasta di qualità acquistata dal Club Termoli Host, prodotta con grano Italiano, dal pastificio regionale la Molisana, di formato lungo, spaghetti e linguine, l’altra metà del quantitativo è composta da pennette prodotte con grano italiano biologico.

Con questa donazione il Lions Club Termoli Host intende dare seguito alle iniziative di solidarietà per le sofferenze materiali verificatesi in alcune famiglie anche nel nostro territorio a causa dell’epidemia del Covid 19 ancora in corso.

Il Lions Club Termoli Host, sempre sensibile a quelle che sono le necessità del territorio cerca di essere sempre in linea con i principi lionistici nella realizzazione dei suoi service. La Croce Rossa e la Caritas hanno ringraziato il Presidente del Termoli Host e tutti i soci per la sensibilità e per la disponibilità manifestata.