La preside della scuola Oddo Bernacchia, Rosanna Scrascia, ha contattato il presidente del Lions Club Termoli Host, Tommaso Freda, manifestandogli una particolare esigenza nata dall’obbligo per le scuole di tenere lezioni a distanza su piattaforme informatiche a causa della pandemia di Corona Virus in corso. Per seguire queste lezioni è necessario disporre di un tablet o di un computer che purtroppo non tutte le famiglie dei bambini possono permettersi.

Il Lions Club Termoli Host si è reso subito disponibile ad intervenire, in questo particolare momento, ben lieto di poter fare la sua parte per contribuire ad alleviare i disagi creati dalla pandemia in corso. Con la donazione da parte del Lions Club Termoli Host di queste 10 postazioni multimediali, i bambini, che non avevano la possibilità di collegarsi alla scuola, avranno l’opportunità di seguire le lezioni da casa. Il materiale multimediale è stato consegnato alla preside a mezzo corriere il 4 aprile scorso.

La preside Scrascia ha ringraziato il presidente del Lions Club Termoli Host Tommaso Ereda e tutti i soci del club per la disponibilità manifestata in questo momento di grande difficoltà. Il Lions Club Termoli Host, in linea con gli scopi lionistici, è sempre sensibile a quelle che sono le esigenze del territorio e si adopererà anche in futuro per eventuali necessità causate dalla pandemia di Corona Virus.