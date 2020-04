Il Lione Club Termoli Host ha donato alla Croce Rossa di Termoli un sussidio con il quale sono state acquistate derrate alimentari. Tale intervento ha permesso di aiutare 42 famiglie che si trovano in una situazione di disagio ulteriormente aggravata in questo periodo dalla pandemia di Coronavirus in atto.

Il presidente del Lions Club Termoli Host Tommaso Freda, è stato contattato dalla Presidente della Croce Rossa Annalucia Presutti, la quale, le ha segnalato un incremento delle necessità di alcune famiglie nel reperimento di alcuni beni primari. Il presidente dopo aver sentito il direttivo del club si è subito reso disponibile ad intervenire con un’erogazione che ha permesso alla Croce Rossa di acquistare beni che sono stati distribuiti alle famiglie da essa assistite.

Il Lions Club Termoli Host resta sempre sensibile a quelle che sono le necessità del territorio, in linea con i principi lionistici nella realizzazione dei suoi service. La presidente della Croce Rossa ha ringraziato il presidente del Lions Club Termoli Host e tutti i soci de club per la disponibilità manifestata.