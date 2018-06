Venerdì 1 giugno, in occasione della giornata conclusiva de Il Maggio dei libri, campagna nazionale per la promozione della lettura, il liceo “F. D’Ovidio” di Larino ha proposto un percorso di letture ad alta voce sul tema della libertà.

I ragazzi delle classi I Liceo Scientifico e V ginnasio, accompagnati dai loro docenti, si sono recati in Piazza dei Frentani per condividere con la comunità cittadina la lettura di alcuni articoli della nostra Costituzione e di opere legate alla memoria di uomini che grazie al coraggio delle proprie idee hanno portato avanti strenue battaglie in difesa della libertà.

Da Franco Basaglia, padre della legge 180 che decretò la chiusura dei manicomi, ai magistrati Rocco Chinnici e Giovanni Falcone, che si batterono, a costo della stessa vita, per liberare la propria terra dall’omertà e dalle prepotenze della mafia; da Rosa Parks e Martin Luther King a Nelson Mandela, strenui difensori della lotta contro la discriminazione razziale.

Le letture hanno fornito ai ragazzi degli spunti di riflessione sulla necessità di costruire quotidianamente una cultura della libertà, all’insegna del rispetto dell’altro e delle regole della comunità, ma anche della lotta contro le ingiustizie. Non sono mancate letture vicine all’attualità e a episodi di negazione delle libertà ancora presenti in diverse zone del mondo, come la celebre lettera del marito di una delle vittime della strage del Bataclan del 2015.

Alla manifestazione hanno partecipato anche una rappresentanza del Rotary Club di Larino e il giovane artista larinese Gianluca Venditti, che ha concluso la manifestazione coinvolgendo i piccoli lettori con la lettura di un componimento tratto dalla raccolta A cosa serve la poesia. Canti per la vita quotidiana, di Gianluca Gherzi e Giuseppe Semeraro.