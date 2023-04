Dalle elezioni anche momenti piacevoli per l’elettore …

Da qui a qualche settimana si voterà in 14 Comuni del Molise (9 in provincia di Campobasso e 5 in quella di Isernia) per designare le nuove assemblee amministrative locali. Appuntamenti importanti per le località interessate, primari per i candidati e particolari per gli elettori coinvolti. Quest’oggi ci si soffermerà su aspetti unici di tali scadenze prossime a venire. Parliamo delle “attenzioni” giornaliere e continuative che un po’ ovunque ricevono gli elettori interessati ! Proviamo idealmente ad accompagnare per strada, nel quartiere o in piazza qualcuno di tali elettori … In effetti nel momento attuale tali signore e signori, ma gli stessi giovani ambosessi con l’età giusta per votare, sono una sorta di …”oggetti del desiderio” dei vari candidati, che li “corteggiano” con metodi ed arti sopraffine per arrivare finalmente all’ agognato “oggetto del desiderio” : il voto ! I candidati, praticamente tutti senza eccezione alcuna, vanno in giro per incontrare l’elettrice, l’elettore per strada, per imbattersi in un/una giovane 20enne e prontamente, “Ciao ! Buon giorno ! Come stai ? Dove te vai ? Cosa fai di bello ? A casa tutti bene ?”, con saluti a go/go e denti bene in mostra mercé larghi sorrisi ! L’elettrice/l’elettore/il giovane/la giovane, vuoi per cortesia, vuoi per educazione, : “Grazie -rispondono- tutti bene !”. E subito la replica del candidato : “Ti posso offrire un caffè ?”. Ed ancora l’elettore, “No grazie, già preso !”, e l’altro, “Dai, accetta qualche altra cosa !! Andiamo al bar … ”. E guai sia ad accettare che a non accettare ! Se non si accetta, il candidato capisce che il voto non ci sarà ! Viceversa si rischia di bere in una mattinata quattro/cinque caffè, quattro/cinque bibite, quattro/cinque alcolici ! Insomma saluti a josa nel periodo e disponibilità a 360°, sempre e solo a favore degli elettori. “Sai -una moglie al marito- ho incontrato … in mattinata. Mi ha fatto un saluto cordialissimo e con un ampio sorriso. E’ stato espansivo al massimo, come non aveva mai fatto nei miei confronti ! Benedette elezioni … ! Ovviamente prima di salutarci mi ha chiesto il voto ed io ho garantito che l’avrà … Dopodiché se n’è andato tutto soddisfatto della promessa di voto !”. Già, cosa non si fa per un consenso in cabina elettorale ! E così si andrà avanti sino all’ultimo minuto utile per votare ! Gran bella cosa le elezioni, non c’è che dire ! Almeno si ritrovano i saluti di tanti, che altrimenti non ci sarebbero stati !