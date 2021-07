di Tonino Atella

Al centro vi campeggiano la bandiera azzurra ed il tricolore per inneggiare al recente azzurro dell’Italia agli Europei di calcio.

Il laghetto del rione Ciaraffella a Venafro ripulito da alghe, erbe, plastica e rifiuti var,i e di nuovo ricolmo d’acqua sorgiva, è tornato bello, attraente, spettacolare ed unico. Ne gioiscono i venafrani, in primis i residenti del predetto quartiere, e i tanti turisti in giro nel periodo per Venafro e che gradiscono oltre misura lo spettacolo offerto da quelle acque “dolci, fresche e chiare” nelle quali si specchia la suggestiva Palazzina Liberty e quanti transitano lungo Corso Lucenteforte, i quali volentieri si fermano lungo la storica ringhiera ad ammirare lo spettacolo della natura e rinfrescarsi data la calura del periodo. Laghetto ripulito anche per l’imminente Festa della Madonna del Carmine in programma a Venafro il 15 e 16 luglio prossimi e che si svolge proprio a partire dal rione Ciaraffella e sino alla Cattedrale dove trovasi esposta la statua della Madonna di Monte Carmelo, data la chiusura per inagibilità della vicina Chiesa del Carmine.

Nell’ambito di tale ricorrenza popolare, che quest’anno sarà priva della solenne processione con l’immagine della Madonna non autorizzata per evitare assembramenti e pericoli di contagi, c’è attesa per il II° Concerto alla Vergine della serata del 16 luglio a partire dalle h 21,30 all’esterno della Cattedrale, dove ci saranno 200 posti a sedere per il pubblico. Nel programma della serata verranno proposte da musicisti e cantanti lirici sia molisani che campani arie di opere, operette, romanze, canzoni classiche internazionali ed italiane, nonché le immancabili melodie napoletane. Non mancheranno omaggi musicali a Morricone, Pezzolla ed altri. Chiudendo con l’intervento di pulizia e rinnovo del citato Laghetto venafrano da segnalare le bandiere -una azzurra e l’altra tricolore- fissate da qualcuno allo zampillo al centro dello specchio d’acqua quale testimonianza della gioia dell’intera città per la vittoria dell’Italia agli Europei di calcio.