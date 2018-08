Lo ha deciso all’unanimità, questa mattina, nella sede del Comune di Isernia, una commissione appositamente costituita per l’assegnazione del premio.

Centracchio, della società Judo Champion Sport Team, è stato scelto – come si legge nel verbale del concorso – «per i brillanti risultati conseguiti sia a livello nazionale che internazionale» e riceverà in premio mille euro.

Questi i componenti della commissione che ha attribuito il riconoscimento: Antonella Matticoli, in veste di presidente e assessore comunale allo sport; Elisabetta Lancellotta, delegato provinciale del Coni; Vincenzo Ciccone, giornalista sportivo; Celestino Boragine, presidente dell’ASD ‘Scuola Calcio San Leucio’; Antonio Laurelli, presidente dell’ASD ‘Pallavolo Isernia’.

Il premio «Atleta dell’anno» è stato istituito lo scorso mese di maggio, allorquando il consiglio comunale approvò il regolamento per la sua assegnazione a un atleta nato o residente a Isernia, oppure iscritto a una società sportiva della città.

«È giusto gratificare chi merita – ha affermato l’assessore Matticoli –. Con questo riconoscimento desideriamo incentivare l’attività sportiva, dando evidenza a chi ottiene risultati che siano di stimolo e di esempio per chiunque.

Ringrazio la Prima commissione consiliare per il determinante lavoro svolto in questi ultimi mesi per regolamentare l’istituzione del premio. Un ringraziamento particolare lo rivolgo ai componenti della commissione che questa mattina ha premiato, meritatamente, Luigi Centracchio».

La stessa commissione ha inoltre ritenuto meritevole di encomio l’atleta Greta Fraraccio, della società ‘Nuova Atletica Isernia’, alla quale verrà consegnata una targa in occasione della cerimonia di premiazione, prevista per il prossimo mese di settembre.