Conclusi i lavori di consolidamento, riapre a Venafro la storica Chiesa della Madonna del Carmine.

A metà luglio ospiterà i riti religiosi in onore della Madonna di Monte Carmelo, aperti il 14 luglio dal “4° Concerto alla Vergine”, appuntamento litico/musicale promosso da “I Venafrani per Venafro”.

Finalmente la notizia che da tempo si aspettava a Venafro ! Ha riaperto, conclusi i pluriennali lavori di consolidamento, la storica Chiesa dedicata alla Madonna del Carmine, periferia ovest della città. Ne dà notizia il Parroco, Don Salvatore Rinaldi : “La chiesa é stata ufficialmente riaperta e vi è stata riportata la Statua della Madonna, negli ultimi anni trasferita nella vicina Cattedrale. Vi si celebra settimanalmente la Santa Messa ogni mercoledì alle h 19.00 e ospiterà i riti religiosi della imminente ricorrenza di metà luglio in onore della Madonna di Monte Carmelo”. Quindi piena funzionalità religiosa nello storico luogo di culto tanto caro ai venafrani, a partire dagli ortolani -gli orticoltori locali- la cui fede verso la Madonna del Carmine è storica e proverbiale. Tornano quindi all’origine, sotto il profilo religioso, i riti di metà luglio dedicati alla Madonna di Monte Carmelo curati dal citato Parroco Don Rinaldi e per i quali prenderà ad attivarsi anche apposito comitato festivo degli appuntamenti civili. Il programma civile, così come accade da anni, aprirà il 14 luglio (h 21.00) col “ IV° Concerto alla Vergine”, approntato dal movimento popolare “I Venafrani per Venafro” d’intesa col Comitato Festa. La serata, che sarà finanziata da un devoto del posto, prevede musica e lirica. Ad interpretarla saranno pianisti, fisarmonicista, clarinettista, soprano, mezzo soprano, baritono e tenore presentati da artista venafrano e provenienti da Molise, Lazio e Campania. Il Concerto prevederà arie di opere liriche, brani rinomati del “bel canto” ed il repertorio maggiormente conosciuto della canzone classica napoletana. Alla serata del “4° Concerto alla Vergine”, anteprima della festa popolare, seguiranno riti ed appuntamenti civili storici come le sante messe, la solenne processione con la statua della Madonna, i giri bandistici, le serate di musica leggera, l’atteso concerto di Andrea Sannino, le luminarie e i fuochi pirotecnici conclusivi.