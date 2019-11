Animatore per adulti

Si selezionano diplomati, meglio se ad indirizzo linguistico o turistico, con almeno un anno di esperienza. Devono conoscere bene l’Inglese (B1) ed essere abili nell’utilizzo dei principali strumenti informatici. Richiesta anche la conoscenza del Francese o del Tedesco.

Animatore per bambini

L’offerta di lavoro Costa Crociere è rivolta a candidati con formazione in ambito Pedagogia / Educazione. Devono avere minimo 3 mesi di esperienza nel ruolo di baby sitter o in professioni simili a contatto con bambini, e una buona conoscenza della lingua inglese e di altre lingue straniere, in particolare del Francese e/o del Tedesco.

Baby sitter nido

Per questo ruolo occorre aver conseguito una laurea in Pedagogia, Scienze dell’Educazione o Infermieristica, e aver maturato esperienza presso scuole materne o elementari, nidi d’infanzia e attività simili. Inoltre, è richiesta una buona padronanza della lingua inglese. La conoscenza di altre lingue straniere è considerata un plus.

Casaro per mozzarelle

La ricerca è rivolta a diplomati in ambito Hospitality o equivalente, con almeno 3 anni di esperienza in ambiti utili per la posizione da coprire. Devono conoscere funzionamento, struttura e organizzazione della cambusa, e le norme per la salute e l’igiene, e per la gestione dei rifiuti alimentari. Completano il profilo il possesso della certificazione HACCP e la conoscenza della lingua inglese almeno al livello A2 del QCER.

Istruttore sportivo

Le risorse cercate hanno conseguito un diploma ISEF o una laurea in Scienze dello sport. Conoscono l’Inglese ad un livello pari a quello B1 del QCER e sanno usare i principali strumenti informatici. Preferibilmente hanno esperienza nel ruolo.

Responsabile accoglienza / receptionist

La selezione è rivolta a diplomati ad indirizzo linguistico o turistico, con minimo 3 mesi di esperienza in ruoli simili. Devono saper usare bene il computer e avere una buona padronanza dell’Inglese (livello B2). Completa il profilo una conoscenza corrispondente al livello B1 / B2 del QCER di almeno una lingua tra Francese e Tedesco.

Esperto tour

Costa Crociere seleziona candidati con formazione in ambito linguistico o turistico, meglio se laureati in comunicazione turistica. Devono essere esperti nelle tecniche di vendita e avere una buona padronanza dell’Inglese. Inoltre devono essere abili nell’uso dei più comuni strumenti informatici e conoscere bene almeno una seconda lingua straniera tra Francese, Tedesco e Russo.

Host / hostess internazionale

Il Gruppo cerca diplomati o laureati, meglio se in lingue o turismo, con esperienza in posizioni simili di almeno 6 mesi. Devono avere una conoscenza madrelingua dell’Inglese, del Francese o del Tedesco.

Capo partita pasticcere

Condizioni di lavoro

Le risorse selezionate saranno assunte con contratti a termine, per periodi che vanno da 4 a 6 mesi, con 2 mesi di riposo, rinnovabili. Vitto e alloggio sono gratuiti, ed è prevista anche la copertura dei viaggi aerei di andata e ritorno per raggiungere le destinazioni assegnate.

I nuovi assunti avranno la possibilità di sbarcare, quando la nave su cui prestano servizio è ferma in porto, e di visitare diverse località turistiche. Inoltre, potranno accedere a concrete opportunità di carriera presso il Gruppo Costa. Coloro che non hanno conseguito il corso STCW Basic Safety Training, potranno accedere ad un corso a pagamento per conseguirlo, della durata di circa 10 giorni e con un costo che si aggira attorno ai 1000 Euro.

Selezioni

Le selezioni per lavorare sulle navi Costa Crociere prevedono diverse fasi, così articolate:

candidatura ad una delle offerte di lavoro Costa Crociere disponibili in vista del recruiting day;

colloquio telefonico o via Skype;

o via Skype; somministrazione di un test online;

colloqui con i recruiter di Costa Crociere a Bari.

Candidatura

Gli interessati alle future assunzioni Costa Crociere e alle opportunità di lavoro sulle navi da crociera possono candidarsi per partecipare al recruiting day attraverso questa pagina, selezionando la posizione di interesse e compilando l’apposito form online per inviare il cv.

https://www.lavoroeconcorsi.com/lavora-con-noi-costa-crociere-candidatura?utm_campaign=upnewsletter&utm_medium=emailup&utm_source=4-11-19