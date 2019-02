Posizioni aperte

Le offerte di lavoro in Amadori si concentrano sulla figura dell’Agente di Commercio, risorsa chiave per lo sviluppo del business di Amadori.

Agente di commercio – Milano, Prato, Sassari, Veneto, Pinerolo, Asti, Alba

Mansioni:

gestione dei clienti del Canale Dettaglio nella zona geografica di riferimento- contatto, vendita – gestione clienti consolidati

ricerca e la selezione di nuovi clienti

gestione delle trattative economiche

inserimento degli ordini a sistema

gestione dei pagamenti e degli incassi

analisi e la discussione dei risultati

Requisiti richiesti:

essere automuniti e disponibili a muoversi nelle zone di competenza

e disponibili a muoversi nelle zone di competenza discreta esperienza nella vendita o in ambito commerciale

attitudine alle relazioni interpersonali, capacità di trattativa e negoziazione, precisione, buone conoscenze informatiche

L’azienda offre inserimento con contratto di agenzia Enasarco a tempo indeterminato e preparati attraverso corsi tecnico-commerciali. Offriamo provvigioni maturate sull’incassato, premi al raggiungimento di target predefiniti, portafoglio clienti, riconoscimento e visibilità all’interno dell’azienda.

Processo di selezione

Per questa figura è previsto un primo colloquio conoscitivo con uno specialista risorse umane in video conferenza (per ridurre i tempi di selezione), seguiranno incontri commerciali di approfondimento in filiale e sulla zona di competenza.

Formazione e crescita professionale

Amadori garantisce un percorso di inserimento e formazione continua della nostra forza vendita altamente strutturato. I nuovi agenti infatti sono accompagnati nel percorso di crescita dal proprio Capo Zona, responsabile dello sviluppo delle potenzialità commerciali dell’agente e del territorio di vendita.

Dal punto di vista formativo, la risorsa seguirà durante i primi mesi anche dei corsi d’aula relativi ai prodotti commercializzati, le caratteristiche del mercato di riferimento, la gestione del tempo e altre tematiche inerenti il ruolo. La formazione non si ferma al periodo di inserimento iniziale, ma prosegue durante tutta la carriera lavorativa dell’Agente, attraverso corsi di formazione a distanza.

Amadori lavoro operaio

Ecco le offerte di lavoro Amadori per operai:

operai addetti alla riproduzione tacchini da inserire in vari allevamenti in Toscana (Arcidosso e S. Fiora – Grosseto, Casole d’ Elsa – Siena e Montebenichi – Arezzo). Si occuperanno, su turni, delle attività di gestione e cura di allevamenti di riproduzione di tacchino

addetti alla riproduzione tacchini da inserire in vari allevamenti in Toscana (Arcidosso e S. Fiora – Grosseto, Casole d’ Elsa – Siena e Montebenichi – Arezzo). Si occuperanno, su turni, delle attività di gestione e cura di allevamenti di riproduzione di tacchino operaio addetto incubatoio da inserire all’interno dell’Incubatoio Polli di Malo (VI). La risorsa si occuperà, con turni diurni, delle attività produttive legate al ciclo di incubazione delle uova (gestione delle macchine incubatrici, movimentazione e stoccaggio delle uova, lavaggio degli ambienti di lavoro, etc.) e alla corretta gestione dei pulcini alla nascita (vaccinazione, separazione maschi-femmine, etc.).

da inserire all’interno dell’Incubatoio Polli di Malo (VI). La risorsa si occuperà, con turni diurni, delle attività produttive legate al ciclo di incubazione delle uova (gestione delle macchine incubatrici, movimentazione e stoccaggio delle uova, lavaggio degli ambienti di lavoro, etc.) e alla corretta gestione dei pulcini alla nascita (vaccinazione, separazione maschi-femmine, etc.). operaio turnista mangimificio da inserire nell’impianto di Cesena. La risorsa si occuperà di seguire l’attività produttiva dell’ impianto, ovvero scarico merci, presse cubettatrici, presidio dei macchinari presenti nel mangimificio, etc. Richiesto il possesso di un Diploma di Perito Agrario o Meccanico/Elettrotecnico e la disponibilità a lavorare su turni, anche notturni.

Altre posizioni aperte

In elenco, le altre figure per cui è possibile candidarsi:

addetto gestione e sviluppo risorse umane;

tirocinio ambito sicurezza;

specialista di sicurezza stabilimenti industriali;

specialista sicurezza impianti zootecnici;

IT integration specialist – java developer;

manutentore elettricista;

manutentore elettromeccanico.

Candidatura

Tutte le offerte di lavoro in Amadori sono consultabili alla pagina aziendale dedicata.