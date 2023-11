di T.A.

“URGENTE RIMUOVERE IL TAPPO DI ALBERI E STERPAGLIA NEL CANALE DEL RAVA PER PREVENIRE

PROBLEMI A PERSONE E COSE”, AFFERMANO DAL GRUPPO EDILE VENAFRANO CHE STA ESEGUENDO I

LAVORI DI PULIZIA

Ha fatto centro, e non poteva essere diversamente, il precedente articolo di questa testata sul potenziale pericolo rappresentato dall’ormai famoso “tappo” di alberi, arbusti e sterpaglia che ostruisce e chiude giusto a metà il canale del Rava tra Pozzilli e Venafro per lo scorrimento delle acque piovane prevenendo esondazioni ed allagamenti della pianura venafrana, giusto come pericolosamente e dannosamente avvenuto anni addietro. In effetti i lavori di svuotamento, rimozione e pulizia del canale, finanziati al Comune di Pozzilli dalla Regione Molise ed eseguiti dal Gruppo Edile Abiter di Venafro al fine di garantire sicurezza e tranquillità in zona, si sono fermati in territorio comunale di Pozzilli senza procedere oltre, ossia in ambito venafrano, così da lasciare un enorme e micidiale “tappo” di vegetazione naturale lungo detto canale, “tappo” che in caso di precipitazioni abbondanti potrebbe arrecare non pochi problemi a colture, abitazioni e persone nell’intera pianura venafrana. Dal Gruppo Abiter che sta eseguendo le opere di pulizia del canale si conviene apertamente : “Si, l’enorme massa di alberi, sterpaglia ed arbusti che chiude a sud il canale in territorio venafrano -affermano quanti stanno eseguendo l’intervento- rappresenta un potenziale e sostanziale pericolo per la salvaguardia delle proprietà private, delle colture e delle persone. E’ stato più volte sottolineato all’amministrazione del Comune di Venafro di adoperarsi per ottenere i necessari finanziamenti, ma non risultano interventi di sorta. Chiediamo che anche da parte di tale ente locale ci si adoperi perché l’intero canale del Rava venga ripulito, così da pulire l’intero canale e prevenire qualsivoglia pericolo da esondazioni, piene ed allagamenti. Terribili episodi nazionali di massima attualità sono ancora, purtroppo, negli occhi e nei ricordi di tutti per non attivarsi “ad horas” affinché nell’estremo Molise dell’ovest si viva tranquillamente, in tutta sicurezza e senza correre il rischio di veder svanire in un attimo gli sforzi di tutta una vita”. Ancora dal Gruppo Abiter di Venafro : “E’ stata segnalata la cosa anche al vice Presidente del Consiglio Regionale del Molise, Passarelli, perché da parte della Regione si assumano le determinazioni necessarie al riguardo e ci auguriamo che dall’ente Regione si addivenga nel breve sull’urgenza di un nuovo finanziamento per completare la pulizia del canale del Rava tra Pozzilli e Venafro,

rasserenando animi e menti”.