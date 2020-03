Riceviamo e pubblichiamo

Lettera aperta indirizzata al giornalista e scrittore Tonino Atella, per sensibilizzare il presidente della Giunta regionale, sui gravi problemi che interessano il commercio, l’artigianato e le pmi operanti a Venafro e Comuni limitrofi.

“Caro Tonino,

ti scrivo nella tua veste di amico e giornalista. Non se ne può più di vedere tutti i giorni il presidente della regione intervenire nelle TV locali a snocciolare numeri ed asserire che tutto è sotto controllo. Il tempo andrebbe impiegato invece per trovare le risorse (regionali) per imprese e famiglie in seria difficoltà. Le imprese molisane (almeno il 70%) già prima della pandemia erano allo stremo, dopo ne resteranno in piedi poche decine di unità.

Accanto alle risorse nazionali altre regioni (Piemonte, Liguria, Abruzzo, e altre ancora) hanno messo in campo le finanziarie regionali, in Molise l’aspetto economico finanziario è oscurato dalle seppur importanti problematiche sanitarie. Come fare per far arrivare in via ufficiale le lamentele dei soggetti partita IVA alle autorità regionali? Nella mia veste professionale, raccolgo il grido d’aiuto degli esercenti artigiani commercianti, imprese e servizi operanti in Venafro, e comuni limitrofi, sperando di poter sensibilizzare chi di competenza.

Grazie”.

Un caro saluto, Romeo