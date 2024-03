di T.A.

E’ SCATURITO AL TEATRO SAVOIA DI CAMPOBASSO, PRESENTE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIORGIA MELONI ED AUTORITA’ POLITICHE, ISTITUZIONALI ED AMMINISTRATORI PUBBLICI DEL MOLISE

Mattinata di positività ed impegni al Savoia di Campobasso, presenti la Presidente del Consiglio on. Giorgia Meloni, il Presidente della giunta regionale del Molise, Roberti, autorità istituzionali, politiche, militari, sindaci ed amministratori pubblici molisani. Nell’agenda dei lavori l’assegnazione dei Fondi di Sviluppo e Coesione, tema per il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha affermato : “Vengono destinati al Molise 445 milioni di euro del fondo di sviluppo e coesione. Finanziati così 96 progetti e ringrazio il Ministro Fitto per il suo impegno al riguardo”. Ancora la premier : “All’atto dell’insediamento è stato evidenziato che dei 126 miliardi in programma, ne erano stati spesi 47”. In aggiunta, il primo ministro : “Chiunque investe nel sud ha delle semplificazioni con i crediti di imposta per consentire a questi territori di essere competitivi”. Quindi la puntualizzazione che il denaro disponibile sarà destinato ai comparti Trasporto e Mobilità, alla Competitività delle Imprese, alla Riqualificazione Urbana, ad Ambiente e Risorse Naturali, alla Cultura, al Sociale, alla Salute e alla Digitalizzazione. Nel merito, il presidente della giunta regionale Roberti, “E’ un’altra dimostrazione dell’attenzione del Governo verso la nostra Regione che ci fa dire con orgoglio di sentirci molisani. Noi vogliamo dare risposte ai cittadini, così come sta facendo il suo governo, Presidente Meloni”.