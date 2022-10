Finalmente una gran bella notizia sportiva per il Molise intero. La “Corsa Rosa”, alias il Giro d’Italia di ciclismo 2023, attraverserà l’intera Valle del Volturno da Venafro a Rionero Sannitico, prima di entrare in Abruzzo e dirigersi verso il massiccio del Gran Sasso, dove la tappa Capua/Gran Sasso del 12 maggio si concluderà dopo 218 km decisamente impegnativi, data l’ascesa finale della giornata. E’ comunque l’attraversamento della Valle del Volturno che farà la gioia degli sportivi molisani, appassionati di ciclismo in testa, che ospiteranno sulla loro terra girini, campioni e l’intera carovana “rosa”. Vediamo allora da vicino quanto avverrà il 12 maggio prossimo nel Molise dell’ovest.

La “corsa rosa”, come scritto, attraverserà Venafro e l’intera Valle del Volturno con la tappa Capua/Gran Sasso, arrivando dalla Campania e transitando per Venafro, Montaquila, Colli al Volturno, Cerro e Rocchetta al Volturno, salirà per Rionero Sannitico, dove lascerà il Molise per dirigersi verso Ponte Zittola e Castel di Sangro. Quindi proseguirà verso Roccaraso e la Piana delle Cinque Miglia. A seguire una lunghissima discesa prima di inerpicarsi lungo il Gran Sasso, dove sarà posto lo striscione d’arrivo dopo la fatica giornaliera di 218 km. nient’affatto facili. E già dal Molise si pregusta l’attesissimo evento ciclistico dell’anno nuovo sulle strade regionali.