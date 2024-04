di T.A.

QUANDO UN GIOVANE EMOZIONATO MOLISANO PRESENTO’ NINO TARANTO, INDIMENTICATO COMICO NAPOLETANO, SUL PALCO DELLA FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE IN MOLISE

Quante storie, se si cerca nel passato. E tante, si creda, definirle particolari é dire poco. Tante meritevoli di menzione, ma in questa sede di una in particolare piace dire data la sua unicità, ricordando volentieri l’accaduto. A raccontarlo è il diretto protagonista di quanto si leggerà, un giovane che ad inizio anni settanta aveva da poco superato i vent’anni e viveva in tutta allegria ed intensamente la parabola ascendente della propria vita. Esistenza allegra e spensierata quella del nostro, come si conviene quando le primavere sono poche e tant’altro è da venire e a farsi. Un soggetto cioè che non indugiava a tuffarsi in avventure a tutto tondo perché la propria esistenza fosse la più intensa, piacevole e bella possibile. Niente di trascendentale o particolarmente problematico chiaramente, ma esperienze particolari, uniche e capaci di lasciare il segno, in senso positivo è ovvio. La testimonianza del nostro che la racconta volentieri per il piacere di comunicare un momento originale della gioventù dei tempi andati e le casuali iniziative del tempo andato. “A … (si evita di riportare il nome della località, all’unisono con la scelta di non citare le generalità del protagonista dell’episodio) era in corso la FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE e noi, giovani componenti del comitato organizzatore della due giorni di appuntamenti civili, avevamo ingaggiato per una delle due serate festive niente meno che NINO TARANTO, indimenticato attore comico napoletano ! Un nome altisonante dello spettacolo nazionale, il cui arrivo a … ci era costato tantissimo ed aveva attirato quella sera nel nostro Comune migliaia di persone. E in effetti il palco dove di lì a poco doveva esibirsi NINO TARANTO era letteralmente circondato di pubblico, arrivato da ogni dove ! Ovviamente la soddisfazione di noi giovani del comitato festa era tantissima, viste le presenze e la risposta popolare ! Tutto cioè era pronto per la grande serata ! Palco pronto con pianoforte al centro e NINO TARANTO E M° TRONCO, nome rinomatissimo dell’allora Festival della Canzone Napoletana, musicista che doveva accompagnare al piano NINO TARANTO mentre si esibiva, pronti per salire sul palco e dare inizio alla serata. “Prego …”, facemmo noi del comitato rivolti ai due artisti, ma NINO TARANTO a quel punto … “E chi mi presenta ? Non posso fare lo spettacolo senza un presentatore !”, allargando desolatamente le braccia ! Una doccia gelata avrebbe avuto minore effetto su noi organizzatori, che a tutto avevamo pensato fuorché ad ingaggiare un presentatore, date anche le ristrettezze finanziarie della festa ! “Non c’è un presentatore !”, comunicammo sconsolati a NINO TARANTO e l’artista, senza perdersi d’animo e vista l’enorme folla in attesa della sua esibizione, si guardò intorno, sbirciò negli occhi noi giovani del Comitato e, rivolto a …, disse perentoriamente … “Lo farai tu ! Sarai bravissimo !”. Quindi lo tirò di lato, sempre restando dietro al palco senza salirvi, e in pochi minuti lo istruì a dovere su cosa dire e cosa fare ! Dopodiché … “Vai ! Sei pronto ! Riuscirai benissimo !” e quasi spinse il giovanotto di paese sul palco, accolto da una marea di applausi dai suoi compaesani, una volta riconosciutolo ! Come andò la serata ? Fu un successo enorme di NINO TARANTO e del M° TRONCO soprattutto, ma anche dell’improvvisato ed emozionatissimo presentatore ! Quegli infatti trascorse l’intera estate a dire e raccontare a tutti la propria emozione, ripetendo tante volte quel “BRAVO !” incassato da NINO TARANTO per la sua straordinaria perfomance di presentatore improvvisato ! Un “BRAVO” arrivato niente meno che da NINO TARANTO e come tale da conservare gelosamente da una parte e nel contempo diffondere, perché tanti coetanei di allora sapessero e gioissero assieme a lui ! I nostri giovani, ieri ed oggi? Un oceano di positività, è indubbio!