Sabato del silenzio preelettorale in Molise, così come previsto dalla legge

Da domani e per due giorni si voterà per la nuova assemblea amministrativa molisana, eleggendo Presidente e venti Consiglieri regionali

Sabato 24 giugno, ossia giornata odierna del silenzio e dello stop alla frenetica campagna elettorale in Molise affinché gli elettori regionali possano pensare, decidere e scegliere per chi e come votare domani e dopodomani per designare il nuovo quadro amministrativo molisano, eleggendo Presidente e venti Consiglieri regionali. Giornata quindi di pausa e riflessione quella dell’ultimo sabato di giugno, giusto come previsto dalle disposizioni in materia. Nessuno slogan elettorale in giro per strade e piazze, nessun manifesto piccolo o grande attaccato da qualche parte, nessun megafono su auto in transito per suggerire di votare per Tizio, Sempronio o Caia, nessun “santino” infilato nelle cassette postali, nessun candidato pubblicizzato con megamanifesto da furgoni appositi e via di questo passo. Silenzio assoluto, perché l’elettore decida in piena autonomia come e chi votare. Adempimenti di voto, è notorio, che inizieranno da domani domenica 25 giugno e si protrarranno sino a lunedì 26. Dopodiché spoglio delle schede e ci sarà chi esulterà e chi farà tutt’altro. Come sono andate le cose nella campagna elettorale appena conclusa in tutti i Comuni del Molise ? Non si segnalano problemi di sorta, nessuna intolleranza, tanto lavorìo ed impegno da parte di candidati soprattutto e delle squadre a loro sostegno, ma nessun incidente di rilievo. Da domani e per due giorni quindi seggi elettorali aperti nei territori delle due province molisane e tantissima attenzione successiva al responso dell’urna. I candidati “si giocano” tanto, ma ancora di più lo faranno i molisani che sperano in un’amministrazione regionale efficiente e vicina ai problemi della gente. In lizza, è risaputo, ci sono tre schieramenti -quello di centrodestra guidato da Roberti, il centrosinistra capitanato da Gravina e il raggruppamento del dissenso impersonato da Izzo- tra i quali si potrà liberamente scegliere. Intanto appare surreale, ma oltremodo gradita, la tranquillità nei Comuni piccoli e grandi del Molise per settimane attraversati h 24 da slogan, altoparlanti, attacchini ect ! Da oggi però tutti in silenzio, perché da domani i molisani sono attesi al voto. E che questo sia utile e produttivo al massimo per il futuro del Molise.