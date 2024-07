di Redazione

A Bellocchi di Fano, nelle Marche – in provincia di Pesaro e Urbino – sarà, simbolicamente eletto Sindaco, Domenico Iannacone. La carica di primo cittadino del “Paese dei balocchi 2024” gli sarà affidata in occasione dell’ evento che si svolge dal 17 al 20 agosto nelle Marche, per la sua attenzione alla narrazione di vite comuni ma straordinarie. Il professionista molisano è stato scelto per l’attenzione e la sensibilità verso personaggi, argomenti e contesti che sfuggono alla narrazione mainstream, doti che lo rendono interprete ideale dello spirito del titolo “Infiniti – Le virate coraggiose della vita”, filo conduttore della manifestazione “Il Paese dei balocchi 2024”. “Nella mia vita – afferma Iannacone – ho sempre cercato di raccontare le storie dei visionari, coloro che rompono gli schemi e ribaltano le prospettive della realtà. Sono onorato di diventare Sindaco del Paese dei Balocchi, un luogo in cui il sogno e la fantasia ci aiutano a immaginare e costruire un mondo migliore”. Originario di Torella del Sannio ha iniziato la sua carriera professionale ancora giovanissimo, lavorando per testate regionali. Passione e abilità l’hanno portato a diventare inviato di punta per i programmi “Ballarò” e “Presa Diretta”. Ha ideato e condotto per sette edizioni il programma d’inchiesta “I dieci comandamenti” e dal 2019 è in onda su Rai Tre con “Che ci faccio qui”, raccontando le storie apparentemente comuni ma in realtà straordinarie di coloro che trovano dentro loro stessi la tenacia incrollabile e la forza, insieme con altre risorse e talenti che sembravano nascosti o impensabili, per affrontare malattie gravi, dissesti economici o familiari, problemi sociali e conseguenze delle guerre.

(fonte: Rai Tg Molise)