di Tonino Atella

Nel pomeriggio di domani giovedì 22 luglio (h 17.00) a Fornelli l’ultimo saluto a Pasquale Lombardi, firma del giornalismo molisano dagli anni ’70 a seguire. Se n’è andato a 79 anni, portato via da male che non gli ha lasciato scampo. Pasquale Lombardi era il responsabile per la redazione isernina de Il Tempo di Roma, quando il giornale romano fondato da Renato Angiolillo e successivamente diretto da Gianni Letta era tra i fogli più autorevoli dell’Italia intera, Molise compreso, regione dove Il Tempo aveva tantissimo seguito. Proverbiali le pagine de Il Tempo Molise con moltissimi lettori ed estimatori ed alle quali anche Pasquale Lombardi offriva il proprio sostanziale contributo professionale. Alla vedova sig.ra Vera, ai figli Marianna ed Ernesto, ai nipoti ed ai parenti tutti le condoglianze di questa testata.