Un doposcuola di gruppo per gli studenti che frequentano la Scuola Primaria (elementari). È questa l’ultima iniziativa promossa dal Centro per l’Apprendimento Il Gemello di Einstein. Il servizio doposcuola metterà a disposizione tutor specializzati in grado di seguire studenti con o senza disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). I partecipanti (un minimo di 3 iscritti) svolgeranno i compiti assegnati dagli insegnanti durante l’orario scolastico. In base alle adesioni verranno formati gruppi di studio suddivisi per età in modo da agevolare lo svolgimento dell’attività che verrà supportata con la realizzazione di mappe e l’utilizzo di formulari. Il programma prevede tre appuntamenti settimanali, ognuno da un’ora e mezzo.

Perché la scelta di affiancare al doposcuola individuale anche quello di gruppo?

E’ importante, nella formazione del bambino, confrontarsi durante lo svolgimento dei compiti, questo aiuta a stimolare il dibattito e la formazione del pensiero individuale. Il ruolo del tutor in un contesto di gruppo è quello di favorire il confronto e le riflessioni del bambini, nell’educazione e nel rispetto altrui.

I corsi del Centro per l’Apprendimento il Gemello di Einstein hanno l’obiettivo di stimolare e incrementare le abilità cognitive (attenzione, memoria, ragionamento logico e astratto…) e scolastiche (lettura, scrittura, comprensione del testo e calcolo) più fragili.