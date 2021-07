RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

I comunisti del Molise esprimono serie perplessità per quanto avviene nella nostra regione.

Il motivo è presto detto: il “GEMELLI” è in vendita.

Tutti noi ricordiamo come la “Cattolica” doveva essere un polo di eccellenza per tutto il centro Sud e doveva rappresentare il completamento della sanità pubblica solo per alcune specificità. Abbiamo visto che tutto questo non è stato rispettato ed oggi siamo arrivati alla vendita dell’intero polo sanitario. Noi comunisti ci uniamo a tutti quei molisani che chiedono alcuni chiarimenti a riguardo.

Ad esempio, è vero che:

– il manufatto è stato costruito con fondi (30 miliardi di lire) dello Stato?

– su terreno donato dal comune di Campobasso?

– le attrezzature sono state pagate con fondi pubblici?

Allora, come si suol dire, la domanda viene spontanea:

PERCHÉ MAI, DOPO L’UTILIZZO DI FONDI PUBBLICI, QUESTA STRUTTURA VIENE VENDUTA COME STRUTTURA PRIVATA? E ancora: che fine farà il personale medico e paramedico viste le drammatiche carenze del settore?

Noi comunisti chiediamo di saperne di più, che il personale possa essere stabilizzato nel comparto pubblico e che fine si voglia far fare a questa struttura.

I comunisti vigileranno su questa ennesima “storia molisana” valutando future forme di lotta da intraprendere.

LA SANITÀ TORNI AD ESSERE PUBBLICA E NON OSTAGGIO DEI SOLITO “NOTI”!!!

I comunisti del Molise